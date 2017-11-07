В Баку пройдет традиционная благотворительная ярмарка “Холодные руки, горячее сердце”

2017-11-07 15:37 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - С 1 декабря по 15 января 2018 года под руководством Nargis Fund на Площади фонтанов в Баку пройдет традиционная благотворительная ярмарка "Soyuq əllər, isti ürək" (Холодные руки, горячее сердце), сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Благотворительная ярмарка "Soyuq əllər, isti ürək" (Холодные руки, горячее сердце) - это праздник, которого с нетерпением ждут как взрослые, так и дети, как жители столицы, так и гости из разных уголков мира. Ведь ярмарка дарит новогоднее настроение, заряжает позитивом и радостью, создавая ощущение настоящей сказки.

Благотворительная ярмарка проводится уже пятый год. По традиции, все средства, собранные с мероприятия, будут направлены на благотворительность. Вместе со спонсорами ярмарки Nargis Fund поможет детям, нуждающимся в лечении и операциях, а также малоимущим семьям. Почетными гостями ярмарки станут жители детских домов, которых ждут встречи со знаменитостями, исполнение любимых артистов, традиционные сувениры, сладости и подарки от спонсоров.

Благотворительная ярмарка будет организована в деревянных домиках на Площади фонтанов. Вы можете выпить чашку ароматного кофе, горячего шоколада или чая в маленьких уютных кафе, отведать здесь свежие сладости и блюда национальной кухни. Ежедневные шоу-программы, многочисленные сюрпризы, развлечения для детей и взрослых создадут настоящую новогоднюю атмосферу и помогут почувствовать себя героями волшебной зимней сказки. В этом году ярмарка "Холодные руки, горячее сердце" приготовила для своих посетителей еще больше сюрпризов. Концертные выступления самых ярких звезд, розыгрыши и призы, сувениры и подарки ждут гостей ярмарки.

Отметим, что благотворительный фонд был создан в 2012 году главным редактором журнала "Nargis" Ульвией Махмудовой с целью продолжения традиций благотворительности в Азербайджане, а с 2013 года развернул активную деятельность. Именно тогда было положено начало доброй традиции - проведению благотворительной ярмарки "Холодные руки, горячее сердце". Со дня основания Фондом был организован ряд благотворительных проектов, оказана материальная помощь детским домам и домам престарелых, малоимущим семьям, а также осуществлены лечение и операции детей, страдающих от различных заболеваний.

Подробная информация о благотворительной ярмарке «Холодные руки, горячее сердце», а также ежедневные обновления о ходе ярмарки – на сайте www.nargisfund.com

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(Автор: Вугар Иманов)