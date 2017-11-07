Азербайджан – страна с богатой историей – Секута

2017-11-07 15:40 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - Азербайджан обладает богатой историей, как с точки зрения своего искусства и архитектуры, так и с точки зрения традиций, сказал во вторник журналистам посол США в Азербайджане Роберт Секута.

Секута отметил, что совместно с Министерством культуры и туризма Азербайджана, исполнительной властью Губы и соответствующими экспертами в Губе посольство США осуществляет проект реставрации хамама (бани) восемнадцатого века.

«Мы очень рады работать с властями Азербайджана, в том числе и с местными властями над восстановлением этого памятника истории», - сказал посол, добавив, что Губа это место, где на протяжении многих лет мусульмане и евреи жили вместе в гармонии.

Посол отметил, что этот проект создает хорошую возможность для развития туризма, экономического развития и популяризации богатой истории Губы.

По словам Секуты, многие лица, приезжающие в Азербайджан из Вашингтона желали посетить Губу.

Среди них он особо отметил бывшего спецпосланника и координатора Госдепартамента США по международной энергетике Амоса Хохштейна.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)