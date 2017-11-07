Самир Шарифов о повышении тарифов

2017-11-07 14:40 | www.oxu.az | 3

"В следующем году из государственного бюджета Азербайджана ОАО «Азеришыг» будет выдана ссуда в размере 55 млн манатов, ОАО «Азерсу» выделено 22 млн манатов. Это связано в основном с тарифными структурами".

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов.

«Мы не можем повышать тарифы, поскольку это напрямую влияет на материальное положение населения. Это в свою очередь отрицательно сказывается на финансовом положении этих учреждений. Мы должны попытаться найти компромиссный вариант».

Л.А.

