Нушираван Магеррамли: Некоторые ведущие уже начали брать пример

2017-11-07 14:48 | www.oxu.az | 2
"Если обратить внимание на проводимые в области телевидения мониторинги, мы обнаружим сокращение числа зарегистрированных проблем по сравнению с прошлыми годами".
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявил председатель Национального совета телевидения и радио Нушираван Магеррамли.
Он отметил, что самый большой недостаток - это вопрос сохранения национально-духовных ценностей:
«Были иногда слишком банальные передачи, даже демонстрирование не соответствующих нашему народу фильмов, ток-шоу, на которых вокруг людей с социальными проблемами создаются определенное шоу с бранью и оскорблениями и т.д. Этого становится все меньше и меньше».
Председатель НСТР добавил, что и в дальнейшем работа в этой области еще более усилится:
«Я считаю, что вопрос охраны национально-духовных ценностей - это непростой вопрос. Это один из самых серьезных вопросов, стоящих перед НСТР. Второй важный вопрос связан с родным языком. В этой сфере предпринимаются шаги и нужно подходить к вопросу комплексно. К сожалению, существуют определенные проблемы, связанные с родным языком. Мониторинги дают основание говорить о том, что некоторые ведущие уже начали брать пример. Каждый ведущий должен говорить на чистом азербайджанском языке. Каждый руководитель телевидения в первую очередь должен требовать от работника, в частности от ведущего, именно этого».