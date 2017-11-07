Нушираван Магеррамли: Некоторые ведущие уже начали брать пример

2017-11-07 14:48 | www.oxu.az | 2

"Если обратить внимание на проводимые в области телевидения мониторинги, мы обнаружим сокращение числа зарегистрированных проблем по сравнению с прошлыми годами".

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявил председатель Национального совета телевидения и радио Нушираван Магеррамли.

Он отметил, что самый большой недостаток - это вопрос сохранения национально-духовных ценностей:

«Были иногда слишком банальные передачи, даже демонстрирование не соответствующих нашему народу фильмов, ток-шоу, на которых вокруг людей с социальными проблемами создаются определенное шоу с бранью и оскорблениями и т.д. Этого становится все меньше и меньше».

Председатель НСТР добавил, что и в дальнейшем работа в этой области еще более усилится:

«Я считаю, что вопрос охраны национально-духовных ценностей - это непростой вопрос. Это один из самых серьезных вопросов, стоящих перед НСТР. Второй важный вопрос связан с родным языком. В этой сфере предпринимаются шаги и нужно подходить к вопросу комплексно. К сожалению, существуют определенные проблемы, связанные с родным языком. Мониторинги дают основание говорить о том, что некоторые ведущие уже начали брать пример. Каждый ведущий должен говорить на чистом азербайджанском языке. Каждый руководитель телевидения в первую очередь должен требовать от работника, в частности от ведущего, именно этого».

A.M.

