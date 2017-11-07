Казахстан может отменить налог на сверхприбыль

2017-11-07 15:43 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Казахстане планируют убрать налог на сверхприбыль для горнорудных компаний, сообщил первый вице-министр национальной экономики Руслан Даленов во вторник в Сенате, представляя депутатам проект Налогового кодекса.

«Учитывая мировую практику, предлагается отменить налог на сверхприбыль для горнорудной отрасли с переносом нагрузки на рентный налог на экспорт угля", - сказал первый вице-министр.

По его словам, в мировой практике для горнорудной отрасли отсутствует такой налог.

"По сути, налог платили угледобывающие компании. Сегодня налог на сверхприбыль у нас платят только угледобывающие компании. Поэтому мы предлагаем его убрать, перевести в рент-налог», - сказал Даленов.

По его словам, если инвестор видит, что в стране есть налог на сверхприбыль, он может ограничить инвестиционную деятельность. При этом вице-министр сообщил, что налог на сверхприбыль для жидких углеводородов будет сохранен.

В проекте нового Налогового кодекса, который призван стимулировать рост малого и среднего бизнеса и укрепить финансовый сектор страны, планируется отмена бонуса коммерческого обнаружения в целях стимулирования успешной разведки. Для морских и глубоких нефтяных месторождений предложен более простой альтернативный налог на недропользование.

Также в рамках нового Налогового кодекса предлагается стимулировать аграриев и отменить для них оплату НДС.

Согласно новому кодексу все неясности и неточности будут толковаться в пользу налогоплательщиков.

В целом ожидается, что с принятием налоговых новшеств уменьшатся налоговые споры, снизится число проверок, будет упрощено администрирование. Налоговая политика станет более ясной и предсказуемой.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Ирина Парфёнова)