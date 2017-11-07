В Азербайджане нотариусам станет проще работать

2017-11-07 15:51 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане планируется предоставить нотариусам право получать необходимую информацию посредством электронных запросов.

Как сообщили Trend во вторник в Милли Меджлисе (парламента), в связи с этим предложено внести изменения в закон «О нотариате».

Согласно изменениям, у нотариусов будет право получать информацию и документы, необходимые для осуществления нотариальных действий и оказания в связи с этим электронных услуг, посредством электронных систем в режиме реального времени путем направления соответствующих электронных запросов.

С целью подтверждения достоверности информации и документов, полученных посредством электронных систем, законопроект предусматривает, что копия этой информации либо документов должна быть перенесена на бумажный носитель и подтверждена.

В то же время в проекте закреплено право нотариусов получать информацию из государственного земельного кадастра.

Так, согласно последним изменениям в Налоговый кодекс, в случаях, когда нотариусы выступают в качестве налоговых агентов, информация из государственного земельного кадастра необходима для точного и правильного подсчета налогов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)