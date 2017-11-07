Уровень долларизации вкладов населения в Азербайджане сократился до 72%

2017-11-07 16:50 | www.apa.az | 3

В январе-сентябре 2017 года вклады населения Азербайджана в нацвалюте увеличились на 30,6%, тогда как вклады в инвалюте сократились на 15%.

Как передает АПА-Экономикс, об этом говорится в обзоре Центрального банка Азербайджана за январь-сентябрь 2017 года. В обзоре отмечается, что показатель соотношения объема вкладов и депозитов в инвалюте к денежному агрегату M3 по итогам 9 месяцев 2017 года составил 45,8% против 44,7% по итогам 2016 года. При этом уровень долларизации по банковским вкладам населения за 9 месяцев сократился до 71,8% с 79,6% на конец 2016 года.