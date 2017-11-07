Президент принял министра финансов Афганистана – ОБНОВЛЕНО

2017-11-07 14:58 | www.oxu.az | 2

Во вторник, 7 ноября, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром финансов Афганистана Ахмедом Хакими.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, во время беседы глава государства отметил наличие сильных партнерских связей между двумя странами.

По словам Ильхама Алиева, сотрудничество между Азербайджаном и Афганистаном уже охватывает такую важную сферу как политический диалог, а также другие направления.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность встреч между главами Азербайджана и Афганистана для развития двусторонних отношений, напомнив при этом о недавнем визите в нашу страну президента Афганистана Мухаммеда Ашрафа Гани, а также о встречах с афганским лидером на различных международных мероприятиях. Глава государства выразил надежду, что достигнутые во время встреч на высшем уровне договоренности будут полностью претворены в жизнь.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан оказывает поддержку Афганистану. При этом он отметил участие Азербайджана в миротворческой миссии в Афганистане и его активную роль в ее логистической поддержке. В то же время, глава государства указал на важность расширения сотрудничества в сфере инвестиций и экономики.

В свою очередь, министр финансов Афганистана Аклил Ахмед Хакими подчеркнул, что руководство и народ Афганистана высоко ценят поддержку, оказываемую Азербайджаном. Он отметил, что основная цель его визита заключается в обсуждении вопросов, касающихся реализации достигнутых договоренностей.

В ходе переговоров стороны провели обмен мнениями по перспективам сотрудничества.

11:54

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 ноября принял делегацию во главе с министром финансов Исламской Республики Афганистан Ахмедом Хакими.

Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Н.О.

