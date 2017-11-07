Встреча премьера Турции и вице-президента США перенесена

2017-11-07 16:06 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Встреча премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма и вице-президента США Майка Пенса перенесена на девятое ноября, пишут во вторник турецкие СМИ.

Сообщается, что данное решение было принято уже после того, как сегодня Йылдырым отправился в США.

О причине переноса встречи Пенса с Йылдырымом, которая была назначена на сегодня, не сообщается.

Отметим, что во вторник премьер-министр Турции Бинали Йылдырым отправился в США для обсуждения с Вашингтоном региональных вопросов, а также визового кризиса между двумя странами.

Ранее США приостановили выдачу виз турецким гражданам по причине ареста в Турции сотрудника генконсульства США.

Власти Турции, комментируя арест сотрудника генконсульства, отметили, что он имел связи с движением Фетхуллаха Гюлена, который обвиняется в причастности к попытке военного переворота в Турции.

Турция, в свою очередь, также приостановила выдачу виз гражданам США.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что США должны задуматься над тем, как члены организации Фетхуллаха Гюлена проникли в ряды работников посольства.

Эрдоган заявил также, что Анкара больше не считает посла Джона Басса представителем США в Турции.

Ранее министр юстиции Турции Абдульхамит Гюль отклонил просьбу посла США Джона Басса о встрече.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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