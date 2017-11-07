Европейские масс-медиа пишут о значении БТК для стран региона

2017-11-07 16:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На новостном портале EurActiv, освещающем новости Евросоюза, опубликована статья о сдаче в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

В статье подробно сообщается о церемонии открытия железной дороги БТК, приводятся цитаты из выступлений Президента Азербайджана Ильхама Алиева и других уважаемых гостей.

В статье предоставлена информация о строительстве сданной в эксплуатацию железнодорожной линии БТК, рассказывается о ее значении для стран региона.

В частности, было подчеркнуто, что новая железная дорога позволяет значительно сэкономить время при обеспечении сухопутной связи между Европой и Китаем

Напомним, что 30 октября в Бакинском международном морском торговом порту состоялась торжественная церемония по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

В церемонии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган, главы правительств - Казахстана Бакытжан Сагинтаев, Грузии Георгий Квирикашвили, Узбекистана Абдулла Арипов, а также делегации Таджикистана и Туркменистана.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Хазар Ахундов)