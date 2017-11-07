В Москве полиция провела рейд по автосалонам азербайджанцев

2017-11-07 15:08 | www.oxu.az | 2

В Москве полиция провела операцию в принадлежащих азербайджанцам автосалонах столицы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, сотрудники отдела Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией по городу Москва министерства внутренних дел России совместно с сотрудниками «Росгвардии» провели операции в трех автосалонах столицы.

Задержанные полицейскими сотрудники автосалонов подозреваются в мошенничестве и причинении ущерба гражданам более чем на 50 миллионов рублей (1,5 миллиона манатов).

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, сотрудники автосалонов занимались мошенничеством при продаже автомобилей. Они размещали в интернете объявления о продаже новых автомобилей по сниженной цене:

«После заключения с клиентами договора о купле-продаже они, подделывая документы, указывали завышенную цену, не ту, которую они обговаривали ранее. Затем они предлагали клиентам оплатить сумму, указанную в поддельном документе, или же взять подержанный автомобиль. Таким образом, клиенты были вынуждены покупать транспортное средство по высокой цене на невыгодных условиях, заплатив дополнительно 250 тысяч рублей. Всего сумма нанесенного гражданам ущерба составила 50 миллионов рублей».

Представитель МВД России не сообщила о числе задержанных во время проведенных в автосалонах операций.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество» УК РФ, ведется расследование. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

Как сообщает московский корреспондент АПА, все три автосалона, в которых сотрудниками российского МВД проводились операции, принадлежат азербайджанцам. Согласно сообщению, среди задержанных, большинство из которых - сотрудники автосалонов, есть азербайджанцы. Сами же хозяева автосалонов скрываются.

Э.А.

