МИД: Армения нарушает права азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев

2017-11-07 16:32 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Армения нарушает права азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, изгнанных с родных мест и подвергшихся этнической чистке.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сказал на встрече с заместителем премьер-министра Швеции Матсем Андерссоном в рамках своего официального визита в Швецию, сообщил во вторник МИД.

В ходе встречи Мамедъяров проинформировал собеседника и переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, отметил, что оккупации должен быть положен конец для изменения статус-кво, о неприемлемости которого неоднократно заявляли главы государств стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и что согласно резолюциям СБ ООН армянские войска должны быть выведены с оккупированных азербайджанских территорий. Он также довел до внимания заместителя премьер-министра Швеции, что Армения не признает и отказывается выполнять решение Европейского суда по правам человека «Чирагов и другие против Армении».

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

На встрече состоялся обмен мнениями по развитию двустороннего сотрудничества, включая взаимные визиты высокого уровня, было подчеркнуто, что опирающийся на взаимопонимание существующий политический диалог играет важную роль в развитии двусторонних отношений.

Рассказывая о стратегической карте по развитию экономики страны, в частности о мерах по развитию ненефтяного сектора, диверсификации экспорта и коренных реформах, Мамедъяров сказал, что существует большой потенциал для сотрудничества в сферах науки, образования, информационно-коммуникационных технологий, туризма, перерабатывающей промышленности и др. В этом аспекте была отмечена важность налаживания бизнес-связей между азербайджанскими и шведскими предпринимателями, проведения совместных бизнес-форумов.

Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана проинформировал о железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, запуск которой состоялся 30 октября, подчеркнул, что международные транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг, реализуемые по инициативе и с участием Азербайджана, сулят новые возможности с точки зрения усиления связей между континентами, мира, стабильности и экономического процветания.

На встрече также было затронуто сотрудничество между Азербайджаном и ЕС, отмечен важный вклад в энергетическую безопасность Европы "Южного газового коридора" и его важного компонента - проекта TAP.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)