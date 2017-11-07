В Баку дан старт Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)

2017-11-07 16:36 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Баку с 7 по 10 ноября пройдет Неделя моды Azerbaijan Fashion Week (AFW), сообщает Trend Life. На протяжении этих дней у гостей мероприятия будет возможность оценить лучшие коллекции сезона и смелые дизайнерские решения.

В связи с проведением одного из главных мероприятий fashion-индустрии страны состоялась пресс-конференция с участием организаторов и дизайнеров-участников Azerbaijan Fashion Week.

По словам арт-директора AFW Саята Доссыбаева, цель мероприятия - объединение талантливых дизайнеров как Азербайджана, так и зарубежных стран, и создание площадки для демонстрации их творений.

"В этом году больше всего заявок на участие поступило от азербайджанских дизайнеров, и в рамках Недели моды мы увидим ряд дебютов. Наряду с коллекциями местных дизайнеров, будут представлены работы мастеров моды из других стран. Так, в рамках Azerbaijan Fashion Week свои коллекции продемонстрируют некоторые ведущие марокканские дизайнеры, также среди участников - известный французский дизайнер Патрик Боффа", - сказал Доссыбаев.

Как отметил арт-директор, среди задач AFW – открывать новые имена дизайнеров, а также расширить горизонты в fashion-индустрии для уже известных отечественных модельеров.

Посол Франции в Азербайджане Аурелия Буше рассказала о творчестве известного французского дизайнера Патрика Боффа, чья коллекция будет представлена в рамках Azerbaijan Fashion Week 10 ноября.

На мероприятии было отмечено, что коллекция Патрика Боффа – это ода таланту Ив Сен-Лорана.

В пресс-конференции приняли участие азербайджанские дизайнеры, которые продемонстрируют свои коллекции на Azerbaijan Fashion Week. Они рассказали о своих коллекциях, а также ключевых направлениях модной индустрии.

Заслуженный деятель искусств Фахрия Халафова, которая представит свою коллекцию 9 ноября, отметила, что организаторы мероприятия Azerbaijan Fashion Week создают все необходимые условия для дизайнеров-участников Недели моды.

На Неделе моды Фахрия Халафова, наряду с коллекцией свадебных платьев, представит и наряды из коллекции, которая была создана 2003 году. В эту коллекцию вошли платья в цветах Государственного флага Азербайджана. При создании этой коллекции была применена специальная техника окрашивания шелка.

Отметим, что в Azerbaijan Fashion Week принимают участие не только дизайнеры, но и эксперты модной индустрии, представители СМИ и глянцевых изданий.

Официальной площадкой и партнером Azerbaijan Fashion Week Spring/Summer 2018 вновь станет неповторимый символ современного Баку - Fairmont Baku, Flame Towers. Гости и дизайнеры Недели моды смогут оценить по достоинству истинно немецкий комфорт и безупречный дизайн официального автомобиля Недели - марки Audi.

Хедлайнерами шестого сезона Недели моды являются дизайнеры Oriental Fashion Show. Oriental Fashion Show - первое в своем роде дефиле, организованное в Париже и призванное открыть миру высокую моду Востока. В рамках Oriental Fashion Show будут представлены работы трех дизайнеров из ближневосточных стран.

Также с 8 по 10 ноября в рамках Azerbaijan Fashion Week будут доступны шоурумы азербайджанских и зарубежных дизайнеров, включая свадебные коллекции и аксессуары. Шоурумы будут доступны с 15:00 до 21:00

Azerbaijan Fashion Week проходит дважды в год — в мае и ноябре - на протяжении уже шести сезонов. Мероприятие организовано компанией Fashion Consulting Group и проводится при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)