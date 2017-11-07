Иран собирается официально признать биткоин

2017-11-07 15:23 | www.oxu.az | 5
Власти Ирана готовы официально признать биткоин и хотят сделать его платежным средством на территории страны.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Cryptocoinsnews, ссылаясь на источники в правительстве Ирана.
Отметим, тему легализации криптовалют уже поднимал министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Амир Хоссейн Давайе. В частности, об этом он говорил в интервью газете Shargh.
"Министерство уже провело ряд исследований для подготовки инфраструктуры использования биткоина внутри страны", - заявил он.
По его словам, криптовалюты обладают экономическим и инфраструктурным потенциалом, министр признал, что легализация цифровых валют будет отвечать интересам иранского государства.
"Наше ведомство занимается технологическим развитием страны, поэтому мы очень серьезно относимся к подготовке инфраструктуры для новой валюты", - добавил он.
Отметим, что на фоне экономического давления со стороны США, власти Ирана давно пытаются снизить зависимость от доллара США и в целом от глобальной экономической системы.
Н.О.