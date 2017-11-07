Шверценеггер записал видеообращение к мэру Кличко – ВИДЕО

2017-11-07 15:30 | www.oxu.az | 4

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер, который также является экс-губернатором Калифорнии, снял видеообращение к мэру Киева Виталию Кличко.

Как передает Oxu.Az, в ролике также фигурирует его брат Владимир Кличко, на Twitter-странице которого было обнародовано видео.

"Нам нравится та работа, которую ты проделываешь. Жаль, тебя не было на нашей утренней тренировке, ведь ты - настоящий лидер, которого нам не хватало. Но скоро мы увидимся в твоем городе, в Киеве", - отметил Шварценеггер.

Также в своей речи актер назвал Виталия Кличко гением, поскольку "только гении могут заставить платить людей налоги так, чтобы им это нравилось".

Н.О.