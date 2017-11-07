EMIN и Стивен Сигал презентовали совместный клип (ВИДЕО)

2017-11-07 16:47 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский певец и композитор EMIN (Эмин Агаларов) совместно со звездой Голливуда, музыкантом, сценаристом и продюсером Стивеном Сигалом представили видео на легендарную песню Boogie man из репертуара Фредди Кинга, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт музыканта.

Композиция вошла в трек-лист первого дуэтного альбома EMINа "Прости, моя любовь".

Идея о совместном музыкальном проекте появилась после того, как EMIN и Стивен Сигал сошлись на том, что очень любят блюз. Сам Сигал является блюзовым гитаристом и работал с очень многими артистами по всему миру.



Идея видео заключалась в том, чтобы сделать максимальный акцент на саму музыку и настроение этой песни, поэтому съемки проходили на студии, в видео нет постановочных сцен, играют музыканты, а на первом плане поют EMIN и Стивен Сигал, аккомпанирующий на блюзовой гитаре.



"Когда мы со Стивеном обсуждали музыку, стало понятно, что он обожает блюз и все о нем знает. Я его тоже очень люблю, и мы решили, что было бы здорово попробовать сделать что-то вместе, некий музыкальный эксперимент. И в итоге сейчас мы не только записали культовую песню Boogie man, но и сняли это атмосферное видео. Съемки проходили очень весело", - рассказывает EMIN.



"Boogie man - одна из самых лучших блюзовых композиций, я очень часто играю ее в своих турах и с этой песни когда-то начинал свой музыкальный путь. Я предложил EMINу записать именно ее, и он согласился. Уверен, что всем понравится наша работа", - отмечает Стивен Сигал.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)