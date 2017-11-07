В Баку расширено число точек бесплатного Wi-Fi

2017-11-07 16:52 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - ООО "Бакинская телефонная связь" обеспечило доступ к бесплатному Wi-Fi на территории парка Нариманова (около одноименной станции метро), сказали Trend во вторник в ООО.

В планы оператора до конца года входит запуск Wi-Fi еще в трех столичных парках, тем самым число точек доступа будет доведено до 20-ти.

Работы по расширению охвата беспроводной сетью интернета ведутся с марта в рамках проекта "Общественный Wi-Fi". Цель проекта - обеспечить жителей и гостей столицы доступом к сети интернет в местах массового скопления людей.

В настоящее время бесплатным доступом к сети интернет охвачена территория Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", Национального приморского парка, парка Центра Гейдара Алиева, "Зимнего парка", "Парка офицеров" и парков "Сахиль", Ахундова, Сабира, Хагани, Гусейна Джавида, Самеда Вургуна, "Муган", "Деде Горгуд", "Измир" и парка Fashion Avenue, расположенного между Port Baku Residence и Port Baku Mall.

С момента запуска сервиса на указанных территориях было зафиксировано свыше 1,5 миллиона подключений.

Для использования бесплатного доступа необходимо включить на мобильном устройстве опцию обнаружения Wi-Fi, выбрать сеть "Baku loves you" и пройти идентификацию по номеру мобильного телефона.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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