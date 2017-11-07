В Азербайджане подорожали более 330 видов товаров и услуг

2017-11-07 15:37 | www.oxu.az | 4

Среднегодовая базовая инфляция в Азербайджане в январе-сентябре 2017 года составила 13,1% против 12,5% за аналогичный период 2016 года, передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс Азербайджан.

«Среднегодовая базовая инфляция, подсчитываемая без учета товаров, цены на которые регулируются государством, а также сельскохозяйственной продукции, имеющей сезонный характер, в Азербайджане в январе-сентябре 2017 года составила 13,1% против 12,5% за январь-сентябрь 2016 года и 13,3% за 2016 год», - отметили в Центробанке.

Среднегодовая инфляция в январе-сентябре 2017 года составила 13,9%, в том числе по продовольственным товарам - 17,9%, непродовольственным товарам - 12,5%, услугам - 9,6%.

«В январе-сентябре 2017 года из 521 наименования товаров и услуг, которые используются для расчета инфляции, спад цен имел место по 93 товарам и услугам, по 94 - цены не изменились. Таким образом, рост цен наблюдался по 334 видам товаров и услуг», - подчеркнули в банке.