В Израиле проигнорировали визит Налбандяна

2017-11-07 15:42 | www.oxu.az | 5

Визит армянской делегации во главе с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном в Израиль довольно нестандартный, сообщает Oxu.Az со ссылкой на «Новости Армения».

С таким заявлением выступил бывший депутат Кнессета, политолог Александр Цинкер.

По его словам, когда руководители государств или министры иностранных дел посещают ту или иную страну, всегда все проходит по определенному, заранее заготовленному протоколу.

«В этот раз такой информации нет. Единственное, что известно, это то, что министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян посетил музей Холокоста», - пояснил Цинкер, добавив при этом, что после проведения всех надлежащих церемоний он встретится с министром иностранных дел и премьер-министром Израиля.

Вместе с тем бывший депутат Кнессета отметил, что никакой информации о визите армянской делегации в страну в прессе пока нет.

Н.Г.