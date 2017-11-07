Министр обороны Азербайджана примет участие в заседании НАТО

2017-11-07 16:54 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отправится в Брюссель для участия во встрече, которая состоится девятого ноября на уровне министров обороны государств, вносящих вклад в миссию НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.

Как сообщает во вторник пресс-служба минобороны, на заседании предусмотрено выступление министра обороны на тему вклад Азербайджана в миссию поддержки международных миротворческих операций в Афганистане, а также двустороннее сотрудничество с Афганистаном в сфере обороны и безопасности.