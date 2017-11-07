В Казахстане торгующим в интернете гражданам предоставят налоговые льготы

2017-11-07 17:00 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Граждане Казахстана, ведущие торговлю в интернете, будут освобождены от подоходного налога.

Об этом во вторник в Сенате парламента Казахстана сообщил первый вице-министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов, представляя депутатам проект нового Налогового кодекса, передают казахстанские СМИ.

«Поправка в налоговый кодекс затронут электронную торговлю. Сегодня, торговля частных лиц перекочевала в интернет - в WhatsApp, Instagram и так далее. Мы попытались придать импульс электронной торговле, а именно освободить от корпоративного подоходного, индивидуального подоходного налога лиц, занятых исключительно электронной торговлей», - сказал первый вице-министр.

По словам Даленова, данная поправка будет действовать в течение пяти лет и активизирует электронную торговлю, переведя ее на «легальные рельсы».

В целом, вице-министр заверил, новый Налоговый кодекс будет отличаться от действующего совершенно иной структурой, новой идеологией.

“В нем также найдут отражение меры по «теневой» экономике, будет систематизирован ряд льгот, а также будет стимулирована сфера недропользования. Кроме того, для малого и среднего бизнеса, облегчится ряд условий, администрирование бизнеса станет проще и упор будет сделан на мотивацию”, - отметил первый вице-министр.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)