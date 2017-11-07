В Москве проведено шествие в честь 100-летия Октябрьской революции

2017-11-07 17:58 | www.apa.az | 3

В столице России проведено шествие в честь 100-летия Октябрьской революции.

Как сообщает московский корреспондент АПА, в организованном КПРФ шествии участники несли портреты Ленина, Сталина, флаги разных стран, и транспаранты, звучали патриотические песни советской эпохи. Они прошли от Пушкинской площади до площади Революции.

Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов сообщил, что в шествии приняли участие представители 120 политических партий более чем из 80 стран, 20 международных демократических организаций, а также ряда других левых партий и движений.