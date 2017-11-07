Аккредитованные в Азербайджане военные атташе зарубежных стран посетили воинскую часть ВМС

2017-11-07 18:06 | www.apa.az | 3

Согласно годовому плану, утвержденному министром обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковником Закиром Гасановым, 7-го ноября военные атташе, аккредитованные в нашей стране, посетили воинскую часть Военно-морских сил (ВМС).

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны Азербайджана, сначала для военных атташе, представляющих 11 стран, был представлен общий брифинг о воинской части ВМC и истории ее создания. В воинской части гости ознакомились с созданными для личного состава условиями и побывали в учебных помещениях.

Ознакомившись с боевыми средствами, имеющимися на вооружении, гости посетили занятия личного состава.

Военные атташе выразили признательность руководству Министерства обороны за организацию мероприятия.