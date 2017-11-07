Самые быстрые футболисты Лиги Чемпионов

2017-11-07 15:54 | www.oxu.az | 3
Составлен список самых скоростных футболистов по итогам прошедших 4 туров группового раунда Лиги чемпионов.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на apasport.az, речь идёт об общей скорости, развиваемой футболистами в течение игры.
То есть, стали известны имена тех, кто пробежали наибольшее расстояние за 1 час. Официальный сайт УЕФА подсчитал показатели игроков, которые провели на поле не менее 200 минут или же вышли на поле в 3 матчах.
Рекордсменом турнира является Кристиан Эриксен. Он пробежал в среднем за каждый час 8,43 км. В целом же более 8 км удалось пробежать за час 8 игрокам.
Игроки чемпиона Азербайджана «Карабаха» не вошли в «11-ку», обнародованную УЕФА. Правда, бразильский легионер нашей команды Ричард Алмейда 7-й в Лиге чемпионов по общей протяжённости преодолённого расстояния.
Но Ричард, пробежавший 46 км 469 м, сыграл в 4 матчах 360 минут. Южноамериканец пробежал в среднем за час 7,74 км.
Такой средней скорости не хватило ему для попадания в список 11 футболистов, составленный УЕФА, хотя туда смогли попасть и 3 игрока, развившие скорость менее 8 км/ч. Нашего полузащитника отделяют от «11-ки» 0,22 км/ч.
|
|
футболисты
|
клуб
|
км/ч
|
км
|
мин.
|
м/мин.
|
1
|
Кристиан Эриксен
|
Тоттенхэм (Англия)
|
8,43
|
37935
|
270
|
140,50
|
2
|
Гаяс Захид
|
АПОЕЛ (Кипр)
|
8,28
|
39614
|
287
|
138,03
|
3
|
Мохаммед Эльюнусси
|
Базель (Швейцария)
|
8,21
|
39141
|
286
|
136,86
|
4
|
Пиетер Геркенс
|
Андерлехт (Бельгия)
|
8,18
|
35600
|
261
|
136,40
|
5
|
Марек Хамшик
|
Наполи (Италия)
|
8,15
|
40471
|
298
|
135,88
|
6
|
Пётр Зелински
|
Наполи (Италия)
|
8,13
|
23997
|
177
|
135,58
|
7
|
Блаз Врнович
|
Марибор (Словения)
|
8,09
|
34921
|
259
|
134,83
|
8
|
Кевин Де Брюйне
|
Манчестер Сити (Англия)
|
8,01
|
48052
|
360
|
133,48
А.М.