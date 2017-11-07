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Самые быстрые футболисты Лиги Чемпионов

2017-11-07 15:54 | www.oxu.az | 3

Составлен список самых скоростных футболистов по итогам прошедших 4 туров группового раунда Лиги чемпионов. 

Как передает Oxu.Az со ссылкой на apasport.az, речь идёт об общей скорости, развиваемой футболистами в течение игры.

То есть, стали известны имена тех, кто пробежали наибольшее расстояние за 1 час. Официальный сайт УЕФА подсчитал показатели игроков, которые провели на поле не менее 200 минут или же вышли на поле в 3 матчах.

Рекордсменом турнира является Кристиан Эриксен. Он пробежал в среднем за каждый час 8,43 км. В целом же более 8 км удалось пробежать за час 8 игрокам.

Игроки чемпиона Азербайджана «Карабаха» не вошли в «11-ку», обнародованную УЕФА. Правда, бразильский легионер нашей команды Ричард Алмейда 7-й в Лиге чемпионов по общей протяжённости преодолённого расстояния.

Но Ричард, пробежавший 46 км 469 м, сыграл в 4 матчах 360 минут. Южноамериканец пробежал в среднем за час 7,74 км.

Такой средней скорости не хватило ему для попадания в список 11 футболистов, составленный УЕФА, хотя туда смогли попасть и 3 игрока, развившие скорость менее 8 км/ч. Нашего полузащитника отделяют от «11-ки» 0,22 км/ч.

 

футболисты

клуб

км/ч

км

мин.

м/мин.

1

Кристиан Эриксен

Тоттенхэм (Англия)

8,43

37935

270

140,50

2

Гаяс Захид

АПОЕЛ (Кипр)

8,28

39614

287

138,03

3

Мохаммед Эльюнусси

Базель (Швейцария)

8,21

39141

286

136,86

4

Пиетер Геркенс

Андерлехт (Бельгия)

8,18

35600

261

136,40

5

Марек Хамшик

Наполи (Италия)

8,15

40471

298

135,88

6

Пётр Зелински

Наполи (Италия)

8,13

23997

177

135,58

7

Блаз Врнович

Марибор (Словения)

8,09

34921

259

134,83

8

Кевин Де Брюйне

Манчестер Сити (Англия)

8,01

48052

360

133,48

А.М.

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