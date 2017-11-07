Самые быстрые футболисты Лиги Чемпионов

2017-11-07 15:54 | www.oxu.az | 3

Составлен список самых скоростных футболистов по итогам прошедших 4 туров группового раунда Лиги чемпионов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на apasport.az, речь идёт об общей скорости, развиваемой футболистами в течение игры.

То есть, стали известны имена тех, кто пробежали наибольшее расстояние за 1 час. Официальный сайт УЕФА подсчитал показатели игроков, которые провели на поле не менее 200 минут или же вышли на поле в 3 матчах.

Рекордсменом турнира является Кристиан Эриксен. Он пробежал в среднем за каждый час 8,43 км. В целом же более 8 км удалось пробежать за час 8 игрокам.

Игроки чемпиона Азербайджана «Карабаха» не вошли в «11-ку», обнародованную УЕФА. Правда, бразильский легионер нашей команды Ричард Алмейда 7-й в Лиге чемпионов по общей протяжённости преодолённого расстояния.

Но Ричард, пробежавший 46 км 469 м, сыграл в 4 матчах 360 минут. Южноамериканец пробежал в среднем за час 7,74 км.

Такой средней скорости не хватило ему для попадания в список 11 футболистов, составленный УЕФА, хотя туда смогли попасть и 3 игрока, развившие скорость менее 8 км/ч. Нашего полузащитника отделяют от «11-ки» 0,22 км/ч.

футболисты клуб км/ч км мин. м/мин. 1 Кристиан Эриксен Тоттенхэм (Англия) 8,43 37935 270 140,50 2 Гаяс Захид АПОЕЛ (Кипр) 8,28 39614 287 138,03 3 Мохаммед Эльюнусси Базель (Швейцария) 8,21 39141 286 136,86 4 Пиетер Геркенс Андерлехт (Бельгия) 8,18 35600 261 136,40 5 Марек Хамшик Наполи (Италия) 8,15 40471 298 135,88 6 Пётр Зелински Наполи (Италия) 8,13 23997 177 135,58 7 Блаз Врнович Марибор (Словения) 8,09 34921 259 134,83 8 Кевин Де Брюйне Манчестер Сити (Англия) 8,01 48052 360 133,48

А.М.