Генсек НАТО предупредил о терактах в ЕС и США

2017-11-07 16:00 | www.oxu.az | 3

"Террористическая организация "Исламское государство" потеряла значительные территории и все крупные города в Ираке и Сирии, однако борьба против ИГ не ограничивается Ираком и Сирией".

Как передает Oxu.Az, об этом заявил во вторник на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он добавил, что потеряв почти все свои территории, террористы могут переключиться на подготовку терактов в Европе и США.

""Халифата" больше не существует. Но в то же время мы уверены, что это не конец борьбы с ИГ, потому что это глобальная угроза... с которой мы сталкиваемся во многих других странах, на наших улицах", - заявил генсек альянса.

Н.О.