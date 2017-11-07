Сирия намерена присоединиться к Парижскому соглашению по климату

2017-11-07 19:44 | www.trend.az | 3

Сирия намерена присоединиться к Парижскому соглашению по климату и может, таким образом, стать последней страной, которая подпишет договоренности, передает во вторник ТАСС со ссылкой на издание Spiegel Online

Об этом заявили представители САР, участвующие в 23-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-23), которая проходит в Бонне.

США после выхода из Парижского соглашения останутся, таким образом, единственным государством, которое не будет выполнять условия, прописанные в документе.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата, состоявшейся во французской столице. Участию представителей Сирии в согласовании документа тогда помешали гражданская война и санкции, введенные ООН против правительства САР.

Участники Парижского соглашения условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые полагают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии. Парижское соглашение должно прийти на смену Киотскому протоколу, срок действия которого истечет в 2020 году.

В начале июня президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из соглашения. Он высказал мнение, что документ перераспределяет американские богатства в пользу других стран, а выполнение положений этого соглашения может обернуться для США потерей 2,7 млн рабочих мест к 2025 году.