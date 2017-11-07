Казахстан подписал новый контракт на поставку топлива из России

2017-11-07 19:44 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Казахстан в ноябре импортирует 1300 тонн дизельного топлива из-за незапланированного ремонта установки для производства водорода на Павлодарском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).
Как сообщают во вторник СМИ республики, об этом было заявлено сегодня на совещании в министерстве энергетики Казахстана.
Генеральный директор Павлодарского НПЗ Шухрат Данбай сказал журналистам, что процесс модернизации НПЗ закончен и завод сегодня выпускает 2,5 тысячи тонн бензина в сутки.
“После запуска установки каталитического крекинга объем выпускаемого бензина увеличится до 4 - 4,5 тысячи тонн (в сутки), и 1 300 тонн товарного дизельного топлива планируется поставлять на рынок”, - сказал Шухрат Данбай.
По его словам, в целом мощности НПЗ предполагают выпускать порядка пяти тысяч тонн дизельного топлива в сутки.
Руководитель Павлодарского НПЗ также добавил, что после решения вопроса установка будет запущена и начнется полноценный выпуск дизельного топлива.
“Пока будет завозиться импортное дизельное топливо, контракты уже заключены с Российской Федерацией. Дефицит топлива будет решаться за счет финансирования "КазМунайГаза". Мы надеемся, что за месяц мы эту проблему решим и уже в декабре получим полноценный объем топлива от Павлодарского НПЗ”, - сказал Шухрат Данбай.
(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)