Президент Азербайджана наградил группу работников нефтяной промышленности

2017-11-07 18:41 | www.apa.az | 4
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы работников нефтяной промышленности за заслуги в развитии нефтегазовой промышленности и в связи с добычей промышленным способом двухмиллиардной тонны нефти с нефтяных месторождений в Азербайджане.
Как сообщает АПА-Экономикс, Гасымов Сулейман Мехрали оглу и Мамедов Халик Рафи оглу награждены орденом «Труд» 2-й степени.
Другим распоряжением главы государства группе работников нефтяной промышленности присвоены почетные звания «Заслуженный инженер» за заслуги в развитии нефтегазовой промышленности и в связи с добычей промышленным способом двухмиллиардной тонны нефти с нефтяных месторождений в Азербайджане.