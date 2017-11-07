Президент Азербайджана наградил группу работников нефтяной промышленности

2017-11-07 18:41 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы работников нефтяной промышленности за заслуги в развитии нефтегазовой промышленности и в связи с добычей промышленным способом двухмиллиардной тонны нефти с нефтяных месторождений в Азербайджане.

Как сообщает АПА-Экономикс, Гасымов Сулейман Мехрали оглу и Мамедов Халик Рафи оглу награждены орденом «Труд» 2-й степени.

Другим распоряжением главы государства группе работников нефтяной промышленности присвоены почетные звания «Заслуженный инженер» за заслуги в развитии нефтегазовой промышленности и в связи с добычей промышленным способом двухмиллиардной тонны нефти с нефтяных месторождений в Азербайджане.