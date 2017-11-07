В Грозном откроют парк имени Гейдара Алиева

2017-11-07 16:05 | www.oxu.az | 4

До конца 2017 года в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование современной городской среды" в столице Чечни откроется парк имени общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

"В рамках реализации приоритетного проекта "Формирование современной городской среды" в центре Грозного активно продолжается строительство парка им. Гейдара Алиева. Объект располагается на территории площадью около 10 тыс. кв. м. Его главным украшением станет монумент и две Девичьи башни. Также участок будет усеян разновидными зелеными насаждениями, в числе которых - деревья: клен, липа, береза и многолетние цветы", - завил мэр Грозного Муслим Хучиев.

Н.Г.