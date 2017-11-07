ЕС теряет 60 млрд евро из-за налоговых офшоров

2017-11-07 16:10 | www.oxu.az | 5

Евросоюз ежегодно недополучает 60 млрд евро налогов на прибыль предприятий из-за того, что международные концерны регистрируют юридические лица в так называемых налоговых оазисах. Это примерно одна пятая всех налоговых отчислений с компаний в ЕС.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

Издание ссылается на расчеты французского экономиста Габриэля Цукмана. По его оценке, больше всего недополучает Германия - 17 млрд евро или почти треть собираемого в стране налога на корпорации.

Франция могла бы каждый год собирать с компаний на 25% больше налогов, Великобритания - на 20%, пишет Süddeutsche Zeitung.

Как отмечает газета, большую часть потенциальных налоговых доходов ФРГ теряет не из-за регистрации юрлиц на Карибских островах. В двух третях случаев виной тому становятся налоговые оазисы внутри ЕС - Нидерланды, Ирландия или Люксембург.

Н.О.