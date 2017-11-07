Натали Портман стала лауреатом премии "Генезис"

2017-11-07 19:49 | www.trend.az | 5

Американская актриса Натали Портман стала лауреатом учрежденной в Израиле премии "Генезис", передает во вторник РИА Новости со ссылкой на пресс-службу премиального фонда.

Премия была учреждена в 2013 году, ее финансовая часть составляет миллион долларов. Согласно организаторам, премия ежегодно присуждается людям, которые являются вдохновением для молодого поколения евреев благодаря своим выдающимся профессиональным достижениям, приверженности еврейским ценностям и еврейскому народу.

"Мы счастливы поздравить Натали Портман с тем, что она стала лауреатом премии "Генезис" 2018 года. Харизматичное присутствие Натали на экране тронуло сердца миллионов. Ее талант, ее преданность обществу и ее глубокая связь с еврейскими и израильскими корнями вызывают огромное восхищение. Она воплощает саму суть еврейского характера и ценностей еврейского народа", - заявил один из соучредителей премии Стэн Половец.

Актриса, в свою очередь, сказала, что она тронута и эта премия для нее – большая честь, добавив, что очень гордится своими корнями и наследием. Как заявила Портман, она воспользуется этим, чтобы "изменить к лучшему жизни женщин в Израиле и за его пределами".

По традиции, установленной прошлыми лауреатами, премия в один миллион долларов будет потрачена на благотворительность от имени лауреата. Торжественная церемония вручения пройдет в Иерусалиме в июне 2018 года.

Натали Портман родилась в 1981 году Израиле и ребенком переехала в США, сохранив тесную связь с израильскими и еврейскими корнями. В 2015 году она на основе романа известного израильского писателя Амоса Оза срежиссировала фильм на иврите под названием "Истории о любви и тьме", в котором исполнила главную роль.