Ассамблея Уэльса приостановила заседание из-за внезапной смерти экс-министра

2017-11-07 19:50 | www.trend.az | 5

Парламент Уэльса приостановил во второй половине дня во вторник заседание из-за внезапной кончины бывшего министра регионального правительства по вопросам местного самоуправления и детства Карла Сарджента, который покинул свой пост на прошлой неделе из-за обвинений в неподобающем поведении, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.

Полиция сообщила, что в связи со смертью экс-министра расследует инцидент в приморском городке Коннас-Ки на северо-востоке Уэльса, не упомянув о возможном самоубийстве политика, предположения о котором высказываются в прессе.

Сарджент занимал министерский пост до третьего ноября. Лейбористская партия приостановила его членство в своих рядах на время расследования ситуации, связанной с поведением бывшего члена валлийского кабинета министров. После своей отставки Сарджент продолжал исполнять функции депутата Ассамблеи от избирательного округа Эйлин и Дисайд.

Семья политика заявила, что шокирована произошедшим.

Свои соболезнования по случаю смерти Сарджента уже выразили лидер Лейбористской партии Джереми Корбин и глава правительства Уэльса Карвин Джонс.