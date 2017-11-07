Новый глава ИВ Марнеули приступит к своим обязанностям 12 ноября

2017-11-07 19:49 | www.apa.az | 4

Новый глава ИВ Марнеульского района Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, Темур Абазов приступит к своим обязанностям 12 ноября.

Как передает местное бюро АПА, об этом говорится в сообщении ЦИК Грузии.

Наряду с Т. Абазовым, к исполнению своих обязанностей в указанный день приступят 58 новоизбранных мэров и глав ИВ.

Напомним, согласно результатам выборов в местные органы самоуправления в Грузии 21 октября, Темур Абазов набрал 69,71% голосов и был избран главой ИВ Марнеульского района.