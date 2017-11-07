Саакашвили разрешили легально находиться в Украине

2017-11-07 20:23 | www.apa.az | 5

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили получил документ, позволяющий ему легально находиться на территории Украины.

Как передает АПА, об этом он написал в фейсбуке.

«Сегодня наконец-то получил от миграционной службы документ, который удостоверяет, что я пребываю на территории Украины легально», - сообщил Саакашвили.

Он добавил, что намерен через суд добиться права на восстановление гражданства.

В конце октября Саакашвили обжаловал указ президента Украины Петра Порошенко о лишении гражданства.