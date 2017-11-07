Эмин и Стивен Сигал презентовали клип на песню «Boogie man» – ВИДЕО

2017-11-07 16:20 | www.oxu.az | 4

Сегодня Эмин совместно со Стивеном Сигалом представили видео на легендарную песню «Boogie man» (Freddie King): Youtube Стоит отметь, что эта композиция вошла в трек-лист первого дуэтного альбома Эмина "Прости, моя любовь", который доступен для предзаказа в iTunes.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на emin-music.ru.

Идея о совместном музыкальном проекте появилась после того, как Эмин и Стивен Сигал сошлись на том, что очень любят блюз. Сам Сигал является блюзовым гитаристом и работал с очень многими артистами по всему миру.

Идея видео заключалась в том, чтобы сделать максимальный акцент на саму музыку и настроение этой песни, поэтому съемки проходили на студии, в видео нет постановочных сцен, играют музыканты, а на первом плане поют Эмин и Стивен Сигал, аккомпанирующий на блюзовой гитаре.

"Когда мы со Стивеном обсуждали музыку, стало понятно, что он обожает блюз и все о нем знает. Я его тоже очень люблю, и мы решили, что было бы здорово попробовать сделать что-то вместе, некий музыкальный эксперимент. И в итоге сейчас мы не только записали культовую песню «Boogie man», но и сняли это атмосферное видео.Съемки проходили очень весело", - рассказывает Эмин.

«Boogie man - одна из самых лучших блюзовых композиций, я очень часто играю ее в своих турах и с этой песни когда-то начинал свой музыкальный путь. Я предложил Эмину записать именно ее, и он согласился. Я уверен, что всем понравится наша работа» - комментирует Стивен Сигал.

A.C.

