Нидерланды помогли Procter&Gamble уклониться от уплаты $169 млн налогов

2017-11-07 19:56 | www.trend.az | 4

Налоговая служба Нидерландов не следовала установленным процедурам и тем самым способствовала уклонению компании Procter&Gamble (P&G) от налогообложения в размере 169 миллионов долларов, передает во вторник ТАСС со ссылкой на газету Trouw.

Согласно отчетам Paradise Papers, которые распространил Международный консорциум журналистских расследований, речь идет о разрешении, выданном P&G инспектором налоговой службы в 2008 году.

"Как следует из документов, чиновник принял решение самостоятельно, не советуясь ни с кем, хотя в таких ситуациях обязательным условием является подпись двух человек из налоговой инспекции, - отметила газета. - Более того, сама сделка, когда речь идет о крупных компаниях, также должна быть одобрена специальной группой экспертов, однако и этого сделано не было".

Данное соглашение, отметила Trouw, позволило международной компании посредством сложной схемы "перевести 676 миллионов долларов на Каймановы Острова и не заплатить при этом налог на прибыль в голландскую казну в размере 25 процентов, то есть 169 миллионов долларов".

В налоговой службе газете подтвердили, что решение в отношении P&G было принято с нарушением существующих правил, однако не смогли сказать, почему так произошло и были ли нарушены другие нормы.

Голландская система уже не раз подвергалась критике за то, что крупные международные компании могут заключать с налоговой службой соглашения на специальных условиях. Эти сделки должны соответствовать определенным критериями, однако их полное содержание ведомство никогда не раскрывает даже по запросу национального парламента.

В свою очередь газета Financieele Dagblad также отметила, что специальные схемы позволяли и ряду других международных компаний, в том числе спортивному бренду Nike, строительной фирме Fluor и компании Uber, уклоняться от налогообложения в Нидерландах.

Paradise Papers были опубликованы пятого ноября. Досье содержит 13,4 миллиона документов, касающихся финансовых операций политических деятелей целого ряда государств и многих компаний. Источник данных - компании Appleby и Asiaciti Trust, предоставляющие так называемые офшорные услуги. Кто именно несет ответственность за утечку, а также когда сведения были предоставлены Международному консорциуму журналистских расследований, не уточняется.