Лондон упрощает подачу заявок на получение вида на жительство после Brexit

2017-11-07 20:00 | www.trend.az | 4

Лондон решил упростить для граждан ЕС процесс подачи заявок на получение вида на жительство после Brexit, во вторник опубликован соответствующий документ, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве Великобритании.

"Премьер-министр ясно дала понять, что защита прав граждан ЕС, проживающих в Великобритании, а также граждан Великобритании, проживающих в Европе, является главным приоритетом в ходе переговоров, в прошлом месяце она сообщила, что достичь такой договоренности вполне реально", - сообщил собеседник агентства.

По словам представителя правительства, новый процесс подачи заявки будет существенно проще предыдущих правил. Сообщается, что несмотря на незначительные технические неточности, большинству заявителей будет предоставлен вид на жительство.

"Мы поддержим каждого, кто хочет остаться или получить статус оседлости посредством новой системы", - указал министр по делам Brexit Дэвид Дэвис, его цитируют в правительстве.

В частности, согласно новым правилам, заявители получают больше времени на подачу документов – два года после Brexit. Бюрократические процедуры буду сокращены, количество требуемых для заявки документов – снижено.