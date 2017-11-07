ФИФА и УЕФА ведут переговоры о проведении Лиги наций

2017-11-07 20:43 | www.apa.az | 4

ФИФА и УЕФА ведут переговоры о возможном проведении европейского турнира «Лига наций» на мировом уровне.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.

«В разговоры о возможном проведении Лиги наций на мировом уровне вовлечены национальные ассоциации, заинтересованные лица европейского футбола, все конфедерации и, конечно же, ФИФА, с которой у нас очень хорошие отношения. Обсуждение этой темы мы начали ещё с самого начала создания турнира», отмечается в сообщении.

Соответствующую информацию подтвердили и в пресс-службе ФИФА.

Формат европейской Лиги наций был утверждён в декабре 2014 года, а окончательную версию регламента турнира УЕФА опубликовал в сентябре. С сентября по ноябрь 2018 года национальные команды 55 членов УЕФА будут поделены на четыре дивизиона согласно рейтингу УЕФА и сыграют между собой. Четыре победителя групп каждого дивизиона заработают повышение в классе и выйдут в финальный турнир Евро, а четыре худшие команды в следующем розыгрыше турнира 2020 года сыграют в дивизионе ниже. В июне 2019 года четыре победителя групп сыграют по системе плей-офф (полуфиналы и финал), чтобы определить чемпиона.