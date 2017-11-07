В Лерике автомобиль упал в ущелье, есть погибший и пострадавшие – ОБНОВЛЕНО

2017-11-07 16:35 | www.oxu.az | 6

Скончался один из пострадавших в результате тяжелого ДТП в Лерике.

Как передает Oxu.Az, один из пострадавших в аварии – житель Лерикского района Исабала Азимов, несмотря на усилия врачей, умер в Центральной больнице Ленкоранского района.

15:15

В Лерике автомобиль упал в ущелье, 4 человека пострадали.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, житель села Оранд Исабала Азимов за рулем автомобиля УАЗ потерял управление на дороге Лерик-Оранд, и автомобиль упал в ущелье.

В результате водитель и пассажиры – односельчане И.Азимова Мусеиб Гамидов, его брат и еще один человек, личность которого пока неизвестна, были доставлены в Центральную больницу Лерикского района. После оказания первой медицинской помощи их доставили в Центральную больницу Ленкоранского района.

По факту ведется расследование.

A.M.

