Закир Гасанов примет участие в заседании НАТО

2017-11-07 16:42 | www.oxu.az | 3

Министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов отправится в Брюссель (Королевство Бельгия) для участия во встрече, которая состоится 9-го ноября на уровне министров обороны государств, вносящих вклад в миссию НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, на заседании предусмотрено выступление министра обороны Азербайджана на тему вклад нашей страны в миссию поддержки международных миротворческих операций в Афганистане, а также двустороннее сотрудничество с Афганистаном в сфере обороны и безопасности.

A.M.

