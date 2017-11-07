В Баку почтили память Тофига Гулиева (ФОТО)

2017-11-07 20:04 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Видные общественные деятели, известные представители культуры и искусства посетили сегодня Аллею почетного захоронения и почтили память видного азербайджанского композитора, народного артиста, лауреата Государственной премии Тофига Гулиева (1917-2000 годы), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры и туризма Азербайджана. Мероприятие было посвящено 100-летию со дня рождения композитора.

В своем выступлении заместитель министра культуры и туризма Адалят Велиев рассказал о жизни и творчестве композитора, отметив, что у Тофига Гулиева большие заслуги перед азербайджанской музыкальной культурой.

Было подчеркнуто, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 февраля 2017 года подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Тофига Гулиева.

В своих выступлениях председатель Союза композиторов Азербайджана народная артистка Фирангиз Ализаде, ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист, профессор Сиявуш Керими поделились воспоминаниями о выдающемся композиторе, отметив, что обширное и разнообразное творчество Тофига Гулиева всегда привлекает внимание. Его песни были олицетворением прекрасной души композитора. И сегодня эти композиции занимают большое место в репертуаре исполнителей.

В заключение мероприятия сын композитора, народный артист, кинорежиссер Эльдар Гулиев выразил признательность всем участникам мероприятия.

Тофиг Гулиев - композитор, пианист, дирижёр, народный артист Азербайджана. Родился 7 ноября 1917 года в Баку. Удивительные музыкальные способности привели его в 12-летнем возрасте в школу при Азербайджанской государственной консерватории (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), а в 1934 году он поступил в консерваторию. Тофиг Гулиев также учился в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.

Деятельность Тофига Гулиева как фольклориста, начавшаяся в 30-е годы прошлого столетия, имела огромное значение для музыкально-общественной жизни Азербайджана. Тофиг Гулиев был одной из тех творческих личностей, которые сыграли заметную роль в развитии и популяризации азербайджанского фольклора. Он в числе первых композиторов Азербайджана осуществил нотную запись мугамов. Является автором фортепианных и симфонических произведений, лирических композиций, музыкальных комедий, музыки к известным кинофильмам и спектаклям.

Тофиг Гулиев был руководителем первого азербайджанского джазового оркестра, директором Азербайджанской государственной филармонии, профессором Бакинской музыкальной академии, председателем Союза композиторов Азербайджана, участником многих международных конференций, фестивалей, праздников искусств.

Является автором музыки к фильмам "Встреча" (1955), "Любимая песня" (1955), "Мачеха" (1958), "Телефонистка" (1962), "Насими" (1974), "Дервиш взрывает Париж" (1976), "Лев ушел из дома" (1977), "Цена счастья" (1977),"Свекровь" (1978), "Здесь тебя не встретит рай" (1982), "Воспоминание о гранатовом дереве" (1984), "Вне" (1991). Его неповторимые песни, незабываемая музыка ко многим кинофильмам составляют золотой фонд нашей музыкальной культуры.

Тофиг Гулиев скончался 4 октября 2000 года после продолжительной болезни. Похоронен в Аллее почётного захоронения в Баку.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)