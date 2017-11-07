В Азербайджане завершился конкурс "Время и пространство"

2017-11-07 20:04 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Завершен конкурс сценариев для короткометражных документальных фильмов "Zaman və məkan" ("Время и пространство"), проводимый Союзом кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР), сообщили Trend Life в пресс-службе союза.

На конкурс было представлено более 50 сценариев для документальных фильмов. Сценарии, соответствующие условиям конкурса, переданы членам жюри для оценки.

До конца текущего года все сценарии будут оценены жюри и оглашены имена победителей.

Напомним, что главная цель проекта – раскрытие творческого потенциала и развитие способностей молодежи в кинематографической сфере, выявление талантливых молодых авторов, привнесение в национальное кино новых идей.

Победитель получит 1500 манатов, обладатель второго места – 1000 манатов, третьего – 500 манатов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)