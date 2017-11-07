В России школьный автобус столкнулся с внедорожником

2017-11-07 21:40 | www.apa.az | 5

Тринадцать человек находятся в больнице после ДТП с участием школьного автобуса и внедорожника, которое произошло во вторник вечером.

Во вторник вечером автобус, перевозивший 27 детей, попал в ДТП на Кубани. По данным ГУМВД, в результате аварии погиб один человек — водитель легкового автомобиля, еще трое направлены в больницу. Полиция проводит проверку.

"Тринадцать человек госпитализировано. Предварительно, все средней степени тяжести", — сказали в администрации.