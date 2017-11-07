Саакашвили заявил о готовности к “народному импичменту” Порошенко

2017-11-07 22:05 | www.apa.az | 5

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о своей готовности приступить к запуску процедуры «народного импичмента» президенту Украины Петру Порошенко.

Как передает Vesti.az со ссылкой на РИА Новости, во вторник возле здания Рады начался митинг, организованный Саакашвили. В нем участвуют около тысячи человек. Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

«Если они будут продолжать игнорировать наши требования, то 3 декабря я предлагаю начать процесс народного импичмента. Пусть народ это сделает», — сказал он.

Саакашвили не стал уточнять, что именно представляет собой подобная процедура.