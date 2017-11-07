В каком банке срочные денежные переводы выгоднее?

2017-11-07 16:46 | www.oxu.az | 4

Клиентам, воспользовавшимся системой срочных денежных переводов в Expressbank, предоставляется возможность не только перевести или получить денежные средства из более 170-ти стран мира, а также заработать деньги! Клиентам Expressbank как при отправке, так и при получении денежных средств посредством срочных денежных переводов предоставляется в подарок карта Pul Kart. При каждом денежном переводе на карту начисляются денежные средства в виде бонусов. Клиенты могут не только обналичить деньги посредством банкоматов, но и пополнить свой карточный счет собственными средствами. Услуга SMS-уведомления предоставляется на бесплатной основе.

В филиалах Expressbank осуществляются переводы внутри страны и за границу по системам «Золотая Корона», «Contact», «Лидер», «İBA-EXPRESS», «Хазри» и «Monex». Отправляемые денежные средства охраняются системой безопасности мирового масштаба, обеспечивающей своевременную доставку денег конкретному лицу.

Сеть Expressbank насчитывает 16 филиалов, из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгайыт, а 6 располагаются в городах Гянджа, Мингячевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. По всей стране функционируют около 80 банкоматов, 4000 POS-терминалов и более 600 платежных терминалов ExpressPay.

Для получения более подробной информации об услугах банка, вы можете позвонить в наш Информационный Центр 132, воспользоваться нашим вебсайтом www.expressbank.az или же связаться с нами посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.