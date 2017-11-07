Мамедъяров: Для изменения статус-кво оккупации должен быть положен конец

2017-11-07 16:52 | www.oxu.az | 4

В рамках визита в Королевство Швеция министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с заместителем премьер-министра этой страны Матсом Андерсеном.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в ходе встречи Э. Мамедъяров проинформировал заместителя премьер-министра Швеции о переговорном процессе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Он довел до сведения, что на уровне глав государств стран-председателей МГ ОБСЕ было неоднократно заявлено о неприемлемости статус-кво. Э. Мамедъяров отметил, что для изменения статус-кво оккупации должен быть положен конец.

Министр также сказал, что права азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, которые были насильно изгнаны армянами со своих родных земель и подвергнуты этнической чистке, нарушаются.

Э. Мамедъяров сообщил заместителю премьер-министра также о том, что Армения отказывается выполнять решение ЕСПЧ по делу «Чырагов и другие против Армении».

Н.О.

