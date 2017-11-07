Власти Франции приняли меры для защиты журналистов Charlie Hebdo

2017-11-07 20:09 | www.trend.az | 4

Французское правительство приняло необходимые меры для того, чтобы защитить безопасность сотрудников журнала Charlie Hebdo и других изданий, получающих угрозы в свой адрес, сообщил во вторник премьер-министр Франции Эдуар Филипп, выступая в Национальном собрании, передает ТАСС.

В минувший понедельник дирекция журнала Charlie Hebdo сообщила, что подает жалобу в суд в связи с угрозами в адрес сотрудников издания, появившимися в социальных сетях. "Министром внутренних дел Франции приняты совершенно конкретные меры для защиты мест работы и жизни работников Charlie Hebdo. В целях обеспечения безопасности я не могу сообщить большего. Но заверяю вас, что не только эти меры приняты, но они приняты давно и они будут действовать до тех пор, пока террористическая опасность находится на столь высоком уровне", - сказал премьер-министр, отвечая на вопросы депутатов.

"Я выступаю за то, чтобы в условиях появления столь серьезных угроз, и независимо от того, в адрес какого СМИ высказаны эти угрозы, было начато судебное расследование и приняты необходимые санкции", - добавил он.

Глава кабмина считает недопустимым, "чтобы кто-то безнаказанно пытался попирать во Франции свободу слова и свободу рисовать карикатуры". "Twitter, в котором появились угрозы, не может быть вне законов Французской Республики", - отметил Филипп.

"Все мы в этом зале в какой-то момент становились объектами для карикатур тех или иных изданий. Эти карикатуры иногда бывают смешнее, чем действительность, - но подчас их считают не смешными и даже шокирующими. Но такова суть карикатуры", - отметил премьер-министр.

"Свободное выражение мнения и свободный обмен мнениями являются одним из ценнейших прав человека, как гласит Декларация прав человека и гражданина. Франция привержена этой основополагающей свободе мыслить, выражать свое мнение, а также рисовать карикатуры", - заявил премьер-министр под овацию депутатов нижней палаты парламента.