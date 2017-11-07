Могерини отвергла возможность пересмотра сделки по ядерной программе Ирана

2017-11-07 20:24 | www.trend.az | 5

Евросоюз настаивает на полном выполнении ядерной сделки с Ираном, в том числе со стороны США, заявила журналистам в Вашингтоне глава дипломатии ЕС Федерика Могерини по итогам консультаций с американскими партнёрами, передает во вторник РИА Новости.

Могерини отметила, что "соглашение с Ираном по ядерной программе должно выполняться всеми сторонами". "Мы доверяем отчетам МАГАТЭ о полном выполнении Ираном ядерных договоренностей", - сказала она.

По словам Могерини, она провела переговоры в Вашингтоне в обеих палатах конгресса и "получила заверения", что конгрессмены будут работать в русле сохранения сделки с Ираном.

"Пересмотр соглашения с Ираном не является вариантом", - сказала Могерини, отвечая на соответствующий вопрос. По её словам, ЕС "не намерен вмешиваться во внутренние дебаты США" по Ирану.