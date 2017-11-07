В США отложили переговоры Йылдырыма и Пенса

2017-11-07 17:12 | www.oxu.az | 4

Встреча премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма и вице-президента США Майка Пенса перенесена на 9 ноября, сообщает Oxu.Az со ссылкой на CNN Turk.

Данное решение было принято уже после того, как сегодня Йылдырым отправился в США. О причине переноса назначенной на сегодня встречи Пенса с Йылдырымом не сообщается.

Отметим, что во вторник премьер-министр Турции Бинали Йылдырым отправился в США для обсуждения с Вашингтоном региональных вопросов, а также визового кризиса между двумя странами.

Н.Г.

