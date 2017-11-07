NASA строит лунные орбитальные станции

2017-11-07 17:13 | www.oxu.az | 5

NASA заключило контракты общей стоимостью в 2,4 миллиона долларов с компаниями Boeing, Lockheed Martin, Orbital ATK, Sierra Nevada Space Systems и Space Systems Loral.

Контракты предполагают разработку модуля для будущей окололунной орбитальной станции Deep Space Gateway. Предполагается, что при помощи этого модуля будет осуществляться корректировка орбиты и передвижение станции, сообщает Space News, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Life.

Каждая компания предоставит свою версию этого модуля в течение нескольких ближайших месяцев. Предполагается, что впоследствии NASA выберет самое подходящее решение. Модуль будет отвечать сразу за несколько операций. Он будет генерировать энергию при помощи солнечных батарей, обеспечивая работу шлюзовых отсеков. При помощи же электрической силовой установки он сможет корректировать орбиту и положение станции Deep Space Gateway.

NASA отдельно разрабатывает 50-киловатную электрическую силовую систему на солнечных батареях, который впоследствии будет использоваться в более мощные системы, пригодные для полетов на Марс. Компании, участвующие в контрактах на создание модуля для окололунной станции, могут использовать эту систему в своих проектах или предлагать свои собственные, при условии, что они имеют схожие возможности и потенциал для развития.

N.H.